ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Arabayla ezerek öldürdü
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un gösterilerinde bir ırkçı cinayet daha işlendi. Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, gösterilerde siyahi Robert Forbes'i ezerek öldürdü.
ABD'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, siyahi Robert Forbes, 50 yaşındaki Timothy Kieth Moore adındaki Nazi tarafından ezilerek öldürüldü.
NAZİ SİYAHİ PROTESTOCUYU EZDİ
14/88 dövmeleriyle dikkat çeken Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, aracıyla protestocuların arasına daldı.
Ağır yaralanan Forbes, kanlar içinde yerde kaldı. Siyahi protestocu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI
Polislerin gelmesiyle kalabalığın içinden kurtarılan Moore, aracına yaslanıp sigara içti. Polisin sürücüyü gözaltına almamasına tepki gösteren diğer protestocular Nazi'nin üzerine yürüdü.
Polis ise ırkçı katili çembere alıp korudu.
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