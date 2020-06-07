07 Haziran 2020, Pazar
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ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Arabayla ezerek öldürdü

'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un gösterilerinde bir ırkçı cinayet daha işlendi. adındaki , gösterilerde siyahi 'i ezerek öldürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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ABD'DE BİR IRKÇI CİNAYET DAHA

'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, siyahi , 50 yaşındaki adındaki tarafından ezilerek öldürüldü.

NAZİ SİYAHİ PROTESTOCUYU EZDİ

14/88 dövmeleriyle dikkat çeken Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, aracıyla protestocuların arasına daldı.

Ağır yaralanan Forbes, kanlar içinde yerde kaldı. Siyahi protestocu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

ABD'deki ırkçı cinayetlere tepki gösterisinde ırkçı cinayet işlendi ABD'DEKİ IRKÇI CİNAYETLERE TEPKİ GÖSTERİSİNDE IRKÇI CİNAYET İŞLENDİ

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI

Polislerin gelmesiyle kalabalığın içinden kurtarılan Moore, aracına yaslanıp sigara içti. Polisin sürücüyü gözaltına almamasına tepki gösteren diğer protestocular Nazi'nin üzerine yürüdü.

Polis ise ırkçı katili çembere alıp korudu.

ABD'de ırkçı cinayet işledi polislerin yanında sigara içti ABD'DE IRKÇI CİNAYET İŞLEDİ POLİSLERİN YANINDA SİGARA İÇTİ

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