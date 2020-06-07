ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Arabayla ezerek öldürdü

ABD'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, siyahi Robert Forbes, 50 yaşındaki Timothy Kieth Moore adındaki Nazi tarafından ezilerek öldürüldü.

NAZİ SİYAHİ PROTESTOCUYU EZDİ

14/88 dövmeleriyle dikkat çeken Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, aracıyla protestocuların arasına daldı.

Ağır yaralanan Forbes, kanlar içinde yerde kaldı. Siyahi protestocu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI

Polislerin gelmesiyle kalabalığın içinden kurtarılan Moore, aracına yaslanıp sigara içti. Polisin sürücüyü gözaltına almamasına tepki gösteren diğer protestocular Nazi'nin üzerine yürüdü.

Polis ise ırkçı katili çembere alıp korudu.