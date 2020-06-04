04 Haziran 2020, Perşembe
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Peru koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı

Koronavirüs Güney Amerika'da ilerlemeye devam ederken, son rakamları açıkladı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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PERU ÖLENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Güney Amerika ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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