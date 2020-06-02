Son dakika: Rusya'dan 70 milyar dolarlık "kurtarma paketi"
Son dakika haberi... Rusya, koronavirüsün sebep olduğu zararları gidermek için uygulayacağı "iyileşme planına" 70 milyar dolar harcayacağını duyurdu.
Rusya, koronavirüsün sebep olduğu zararları gidermek için uygulayacağı "iyileşme planına" 70 milyar dolar harcayacağını duyurdu.
ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 107 BİNE YAKLAŞTI
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak 1 milyon 860 bin 626'ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.
ABD'yi, 529 bin 405 vakayla Brezilya, 423 bin 741 vakayla Rusya ve 286 bin 718 vakayla İspanya izliyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 380 bin 825 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bine yaklaştı.
New York'u 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı, 18 milyon 160 bini ve iyileşen sayısı ise 615 bini geçti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı
- Afrika ekonomisine koronavirüs darbesi!
- ABD’de öfke dinmiyor!
- Fransa'dan önemli normalleşme kararı! Aylar sonra...
- Rusya'da utanç veren görüntüler!
- Darbeci Hafter'e büyük şok! İyice güç kaybediyor
- Almanya'da hükümetten çocuk başına 300 euro
- Hollanda'da corona virüsten ölenlerin sayısı açıklandı!
- ABD'de polis şiddeti dinmiyor!
- ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?