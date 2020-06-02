02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: İngiltere koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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İNGİLTERE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369'a yükseldi.

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