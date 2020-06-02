02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Dezenfekte edilirken aniden alevler içine kaldı! Dehşet anları kamerada

dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan 'da bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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DEHŞET ANLARI KAMERADA! DEZENFEKTE EDİLİRKEN...

'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı.

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