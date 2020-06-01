01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: İngiltere koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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İNGİLTERE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI
Detaylar gelecek...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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