Son dakika: Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi
Son dakika haberine göre; Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun, hafta başında katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine karantinaya girdiği açıklandı.
Uruguay Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lacalle Pou ülkenin kuzeyinde Brezilya sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan Sosyal Kalkınma Bakanlığı Bölge Ofisi (Mides) Yöneticisi Natalia Lopez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.
Devlet Başkanının yanı sıra toplantıya katılan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterinin de karantinaya girdiği bilgisi paylaşıldı.
Lacalle Pou ve birlikte toplantıya katıldığı kişilerin, Kovid-19 test sonucu açıklana kadar karantinada kalacağı belirtildi.
Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 816 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.
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