30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi

Son dakika haberine göre; Başkanı Luis 'nun, hafta başında katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine karantinaya girdiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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URUGUAY DEVLET BAŞKANI KARANTİNAYA GİRDİ

Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan Sosyal Kalkınma Bakanlığı Bölge Ofisi (Mides) Yöneticisi Natalia Lopez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Devlet Başkanının yanı sıra toplantıya katılan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterinin de karantinaya girdiği bilgisi paylaşıldı.

Lacalle Pou ve birlikte toplantıya katıldığı kişilerin, Kovid-19 test sonucu açıklana kadar karantinada kalacağı belirtildi.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan ülkesi Uruguay'da 816 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

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