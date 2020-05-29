Son dakika: Arap ülkelerinde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler arttı
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Suudi Arabistan'da 458'e, BAE'de 260'a, Kuveyt'te 194'e, Yemen'de 65'e, Katar'da 36'ya yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 458'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, vaka sayısının 81 bin 766'ya, iyileşen hasta sayısının ise 57 bin 13'e ulaştığı kaydedildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 260'a, vaka sayısının da 33 bin 170'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar 17 bin 97 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisi paylaşıldı.
- KUVEYT
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 194'e, vaka sayısının da 25 bin 184'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 273 olduğu bilgisi verildi.
- YEMEN
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e ulaştığı duyuruldu.
Ülkede, 5 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 283'e yükseldiği kaydedildi.
- KATAR
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca toplam vaka sayısının 52 bin 907 olduğu, 20 bin 604 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.
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