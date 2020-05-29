Son dakika: Arap ülkelerinde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 458'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 81 bin 766'ya, iyileşen hasta sayısının ise 57 bin 13'e ulaştığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 260'a, vaka sayısının da 33 bin 170'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 17 bin 97 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisi paylaşıldı.

- KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 194'e, vaka sayısının da 25 bin 184'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 273 olduğu bilgisi verildi.

- YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkede, 5 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 283'e yükseldiği kaydedildi.

- KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca toplam vaka sayısının 52 bin 907 olduğu, 20 bin 604 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.