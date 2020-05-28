ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan tepki: Uluslararası hukuka aykırı
Rusya, ABD'nin Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına tepki gösterdi ve projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.
ABD Senatosu tarafında Aralık 2019 tarihinde kabul edilen yasaya Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin'den gelen son dakika habere göre, Rusya, ABD'nin Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına tepki gösterdi.
ULUSLARARASI HUKUKLA ÇELİŞKİLİ
ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Kuzey Akım 2 planlarında bir değişim olmadığını, projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.
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