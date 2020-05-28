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ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan tepki: Uluslararası hukuka aykırı

, 'nin Kuzey Akım-2 ve  projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına tepki gösterdi ve projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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RUSYA'DAN ABD'YE ÇOK SERT TEPKİ!

Senatosu tarafında Aralık 2019 tarihinde kabul edilen yasaya 'dan sert tepki geldi. Kremlin'den gelen son dakika habere göre, Rusya, ABD'nin Kuzey Akım-2 ve projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUKLA ÇELİŞKİLİ

ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Kuzey Akım 2 planlarında bir değişim olmadığını, projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.

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