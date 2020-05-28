ABD'de işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye
ABD'de corona yardımı kapsamında işsizlik ödeneği alan pek çok kişi çalıştıkları döneme göre daha rahat yaşadıkları için işe dönmek istemiyor. Vatandaşları işe geri çağırma konusunda teşvik etmeye çalışan Trump yönetimi, işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye verilmesi üzerinde bir çalışma yapıyor.
ABD'de son günlerin en çok tartışılan konusu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında işsizlere ödenen haftalık 600 dolarlık maaş.
Demokratlar, 31 Temmuz'da sona erecek bu uygulamanın 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını istiyor.
Business Insider'da yer alan habere göre, Demokratlar'ın meclisten az oy farkıyla geçirdiği 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketinin içinde bu yönde bir madde de vardı.
ÇALIŞMADAN DAHA ÇOK KAZANIYORLAR
Cumhuriyetçiler ise işsizlik maaşının, ekonominin yeniden canlanmasının önündeki en büyük engel olduğu görüşünde. Bunun nedeni, haftalık 600 dolarlık ödemenin, insanların çalışırken kazandıkları maaştan bile yüksek olması.
"DİKKATLİ YAKLAŞTIĞIMIZ BİR KONU"
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, "Hükümet, işe dönüş ikramiyesi üzerinde çalışıyor. Çok dikkatli yaklaştığımız bir konu. 600 dolarlık işsizlik maaşına salgın döneminde ihtiyaç vardı ama şu an bu, insanların yeniden çalışmasının önündeki en büyük engel" ifadelerini kullandı. Larry Kudlow, işe dönecek insanlara maaşlarının yanı sıra haftalık 450 dolar ikramiye verilmesi yönünde bir yasa hazırlandığını dile getirdi.
Bu ikramiyenin ne kadar süreyle verileceğini ise söylemedi. Kudlow ayrıca ABD ekonomisinde son dönemde toparlanma olduğunu söyleyerek, "Son dönemdeki rakamlar umut verici. İkinci çeyrekte daralma olması muhtemel ancak yılın ikinci yarısında güçlü bir kalkınma göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Son rakam açıklandı: 2,5 milyonu geçti
- Dünya genelindeki vaka sayısı açıklandı
- Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı arttı
- ABD'de isyan büyüyor! Polisten yine orantısız müdahale
- Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı
- Brezilya'da koronavirüsten ölen hemşirelerin sayısı artıyor
- Çin'de flaş gelişme! Yasa kabul edildi
- Mekke iki aşamada normale dönecek
- İran nükleer programı yaptırım muafiyetleri hakkında yeni karar
- ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar
- Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...
- e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?
- Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula