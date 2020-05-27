Rusya'da şok! 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.
Rusya'da bir kediye yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) geldi.
KEDİYE TEST YAPILDI! SONUÇ POZİTİF
Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2'nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi.
KARANTİNAYA ALINDI
Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.
Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.
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