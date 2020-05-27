27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Rusya'da şok! 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

’nden () yapılan açıklamada, ’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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5 YAŞINDAKİ BİR KEDİDE KORONA ÇIKTI

'da bir kediye yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, 'nden () geldi.

KEDİYE TEST YAPILDI! SONUÇ POZİTİF

Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2'nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

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