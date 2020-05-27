27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri AFRICOM'dan Libya'daki Rusya uçakları hakkında açıklama

AFRICOM'dan Libya'daki Rusya uçakları hakkında açıklama

, 'nın 'ya gönderdiğini iddia ettiği savaş uçakları hakkında yeni açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 'deki Hmeymim Üssü'nde boyanan uçakların başka Rus uçaklarının eşliğinde Libya'ya gönderildiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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LİBYA'DAKİ RUSYA UÇAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (), 'nın 'ya gönderdiği savaş uçaklarına ilişkin yeni görseller paylaşarak, 'deki Hmeymim Üssü'nde boyanan uçakların başka Rus uçaklarının eşliğinde Libya'ya gönderildiğini bildirdi.

AFRICOM, dün Libya'ya ilişkin yayımladığı açıklamalara yeni detay ve görseller ekledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFRICOM, Su-24 ve MiG-29 uçaklarının Rusya'dan mayıs ayında ayrıldığını bildirdi.

Rusya'dan çıkarken uçakların işaretlerini taşıdığı belirtilen açıklamada, Hmeymim Hava Üssüne indikten sonra boyanan uçaklardaki ulusal işaretlerin bu sayede silindiği belirtildi.

AFRCIOM, çeşitli uydu fotoğrafları ile yaptığı ikinci paylaşımda uçakların Rus pilotlarca uçurulduğunu ve Libya'ya giderken bu uçaklara Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların eşlik ettiğini bildirdi.

Tobruk'ta yakıt ikmali yapılan uçakların El Cufra Hava Üssüne konuşlandığı ifade edildi.

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