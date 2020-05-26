26 Mayıs 2020, Salı
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Avrupa bir ilk: Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

’nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezi, geçen hafta koronavirüs hastasına gerçekleştirdi. Başarılı şekilde yapılan ameliyat Avrupa, bir ilk olarak tarihe geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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AVRUPA BİR İLK: KORONA HASTASINA...

'nın başkenti Viyana'da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta koronavirüs hastasına gerçekleştirildi. Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki koronavirüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı. Nakil yapılan kadının 8 haftadır koronavirüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.

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