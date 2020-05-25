ABD ile Rusya arasındaki casusluk krizinde yeni gelişme: 18 yıl hapsi istendi
ABD ile Rusya arasında casusluk savaşında yeni gelişme yaşandı. 17 yıldır Moskova'da bulunan ve ABD vatandaşı Paul Whelan için Rus savcılar casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası istedi.
Eski ABD deniz subayı olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'ın hakkında Rus savcılar kararını açıkladı. Whelan 17 aydır tutuklu bulunduğu Moskova'daki savcılar, casusluk suçlundan 18 yıl hapis istedi.
Eski ABD Deniz Subayı Paul Whelan, 2018 yılında Rusya'da gözaltına alındı. Whelan'ın 'gizli belgelerin bulunduğu' belirtilen bir USB bellek taşıdığı öne sürüldü. Whelan, suçsuz olduğunu beyan etmiş ve avukatı Vladimir Zherebenkov kararın açıklanacağını; son duruşmanın haziran ayında gerçekleşeceğini ifade etmişti. ABD Moskova Büyükelçisi, Whelan'ın duruşmasını yakından takip etti. Büyükelçi, duruşmalara katıldığı ancak, mahkeme salonuna alınmadığı ifade edildi.
MOSKOVA'DA CASUSLUKTAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Daha önce, Moskova Şehir Mahkemesi, Whelan'ın 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.
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