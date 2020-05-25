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ABD ile Rusya arasındaki casusluk krizinde yeni gelişme: 18 yıl hapsi istendi

ile arasında casusluk savaşında yeni gelişme yaşandı. 17 yıldır 'da bulunan ve ABD vatandaşı için Rus savcılar casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ CASUSLUK KRİZİNDE YENİ GELİŞME

Eski deniz subayı olan ve 2018 yılında 'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan 'ın hakkında Rus savcılar kararını açıkladı. Whelan 17 aydır tutuklu bulunduğu 'daki savcılar, casusluk suçlundan 18 yıl hapis istedi.

Eski ABD Deniz Subayı Paul Whelan, 2018 yılında Rusya'da gözaltına alındı. Whelan'ın 'gizli belgelerin bulunduğu' belirtilen bir USB bellek taşıdığı öne sürüldü. Whelan, suçsuz olduğunu beyan etmiş ve avukatı Vladimir Zherebenkov kararın açıklanacağını; son duruşmanın haziran ayında gerçekleşeceğini ifade etmişti. ABD Moskova Büyükelçisi, Whelan'ın duruşmasını yakından takip etti. Büyükelçi, duruşmalara katıldığı ancak, mahkeme salonuna alınmadığı ifade edildi.

MOSKOVA'DA CASUSLUKTAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Daha önce, Moskova Şehir Mahkemesi, Whelan'ın 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

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