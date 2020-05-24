24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika: İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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İNGİLTERE'DE VAKA SAYISINI AÇIKLANDI

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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