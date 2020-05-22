Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 160’lık artışla 136 bin 720'ye çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1638'lik düşüşle 59 bin 322'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 228 bin 658 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 160'lık artışla 136 bin 720'ye çıktı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 130 daha artarak 32 bin 616'ya ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 640 olan sayı, bugün 595'e geriledi.
Sivil Savunmanın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 318 bin 778 test yapıldı.
Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 57 oldu.
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