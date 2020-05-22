Son dakika: İngiltere'den yeni koronavirüs tedbirleri kararı
Son dakika haberleri... Avrupa'da koronavirüsün merkezi haline gelen İngiltere, yeni tedbir kararları aldı. İngiltere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
İçişleri Bakanı Priti Patel, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkeye geleceklerin "potansiyel ikinci bir dalgaya neden olabileceğini" belirtti.
1000 STERLİN PARA CEZASI
Bunun önüne geçebilmek için yolcuların 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin kararlaştırıldığını kaydeden Patel, uygulamanın 8 Haziran'da başlayacağını ve kurala uymayanlara 1000 sterlin para cezası verileceğini ifade etti.
Bu adımla daha fazla hayatın kurtarılabileceğini söyleyen Priti Patel, sınırda kontroller olacağını ve İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun da kişilerin kendilerine karantinaya almasını temin etmek için yolcularla irtibatta olacağını belirtti.
Sınır Gücü Genel Müdürü Paul Lincoln ise salgınla mücadeleye yardım etmek için gelen sağlık çalışanları, nakliye sektörü çalışanları, yabancı yetkililer ve Kuzey İrlandalıların uygulamadan muaf tutulacağını bildirdi.
Lincoln ayrıca, ülkeye gelen ancak oteller kapalı olduğu için kalacak yer bulamayanlara hükümetin ücreti karşılığında yer temin edebileceğini, ancak ödeme yapacak durumda olmayan yabancıların sınır dışı edileceğini açıkladı.
Hava yolu sektörü, işlerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle uygulamaya karşı çıkıyor.
İngiliz yetkililer, daha önce yolcuların karantinaya alınmasının salgınla mücadelede faydası olmadığını savunuyordu.
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