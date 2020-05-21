KKTC'de 'yangın erken uyarı sistemi' skandalı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) geçtiğimiz pazar günü çıkan yangınlar yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan 'yangın erken uyarı sistemi'nin neden devreye girmediği sorusunu gündeme getirdi. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, “Bilgisayarın ‘mouse’unu kullanacak eleman olmadığı için sistem çalışamaz hale geldi" dedi.
KKTC'de 17 Mayıs Pazar günü 4 bölgede aynı anda çıkan yangınların ardından, Avrupa Birliği(AB) tarafından 2010 yılında KKTC'ye 950 bin euro hibe edilmesiyle kurulan 'yangın erken uyarı sistemi'nin devreye girmemesi büyük tartışma yarattı. Tartışmalar devam ederken Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu çarpıcı bir açıklama yaptı.
KKTC'de yerel bir televizyona açıklamalar yapan Karzaoğlu, bilgisayarın 'mouse'unu kullanacak eleman olmadığı için sistemin çalışamaz hale geldiğini söyledi. Yetkililerden 'mouse' tutmayı bilen elemanlar istediklerini ama karşılıksız kaldıklarını söyleyen Karzaoğlu, "Bir soket çıktığında, bunu geri takabilecek, sistemi her yıl güncelleyebilecek personel bulunamadı" dedi.
ELEMAN BULUNAMADI
Karzaoğlu şöyle devam etti: "950 Bin Euro civarında anahtar teslimi bir sistem olarak kuruldu.14 noktada, akü, rüzgar enerjisi ile çalışabilen bir sistem kuruldu. Karşımızda 14 ekran bulunuyordu. Daha sonra Turkcell sponsor oldu;16 adet kameraya ulaştık. Ormanda oluşan en ufak bir hareketlenmeyi algılayıp uyarı veriyordu" diyen Karzaoğlu, "Sistem çok güzeldi. Kuran firmanın bir yıl parça ve servis garantisi vardı. Biz bunu iki yıl daha idame ettirebildik. Sonrasında sistem için elaman ihtiyacı oldu, sağlanmadı. Dolayısıyla sistem, yıllar içerisinde güncellenemedi ve bugün maalesef kullanılamaz hale geldi" dedi.
Geçen pazar günü KKTC'de aynı anda 4 noktada çıkan yangınlarda 5 bin hektarlık alan kül oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü, yanmaktan son anda kurtuldu.
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