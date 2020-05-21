Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine: Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi. Haseltine koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak olduğunu ifade etti.
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) koronavirüs yönergelerini takip etmek olduğunu ifade etti.
Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, Çin ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.
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