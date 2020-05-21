21 Mayıs 2020, Perşembe
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Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine: Aşı yakın zamanda bulunmayacak

profesörü Dr. koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi. Haseltine koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak olduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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FLAŞ AÇIKLAMA: AŞI YAKIN ZAMANDA BULUNMAYACAK

profesörü Dr. koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) koronavirüs yönergelerini takip etmek olduğunu ifade etti.

Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.

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