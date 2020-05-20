Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 418 artışla 216 bin 944'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 418 artışla 216 bin 944'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 1794'ü yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 941 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 42 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 791 artarak 63 bin 354 oldu.
Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 812'ye, bakımevlerinde 10 bin 320'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 132'ye çıktı.
- RENNES'DE ALKOL YASAĞI
Öte yandan Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rennes kentinin bazı bölgelerinde insanların toplu şeklide bir araya gelmesi ve alkol tüketmesi nedeniyle yerel saatle 16.00-07.00 arasında alkol kullanımı yasaklandı. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesilecek.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.
- Eğitim Bakanlığı personeline 1000 avroya kadar prim
Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, salgınla mücadeleye katkı sunan Eğitim Bakanlığı personellerine 1000 avroya kadar prim verilecek.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'e Batı Şeria tepkisi
- Suudi Arabistan ve Libya'daki ölülerin sayısı açıklandı
- Kaçmasına yardım etmişlerdi! Yakalandılar
- PKK'nın İsveç'teki sesi CHP'ye sahip çıktı
- ABD'de korona bilançosu! Son rakam korkunç
- Hafter'e çok ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi
- Trump'tan flaş G-7 açıklaması
- İtalya'da son 24 saatte 161 ölüm
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Trump ve Macron'dan Libya açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!