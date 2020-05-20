Son dakika: Bulgaristan’da vaka sayısı 2 bin 292’ye yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 116 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 2 bin 292'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 684 kişinin de iyileştiği açıklandı.