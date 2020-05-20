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Son dakika: Bulgaristan’da vaka sayısı 2 bin 292’ye yükseldi

Son dakika haberine göre ’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 116 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 292’ye çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BULGARİSTAN’DA VAKA SAYISI 2 BİN 292’YE YÜKSELDİ

'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 116 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 2 bin 292'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 684 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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