Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne corona virüs soruşturması!
Son dakika haberine göre; Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.
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