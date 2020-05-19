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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne corona virüs soruşturması!

Son dakika haberine göre; Birçok ülke 'nün (), ve arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir  başlatmayı kabul etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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DSÖ'YE CORONA VİRÜS SORUŞTURMASI!

Birçok ülke 'nün (), ve arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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