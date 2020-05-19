Kendisini aldatan erkek arkadaşına 1 ton soğan gönderdi: Şimdi ağlama sırası sende
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisini cezalandırmak için “Günlerce ağladım, şimdi sıra sende” notuyla birlikte tam bir ton soğan gönderdi. Genç adam ise, ‘aşırı dramatik davranışları’ nedeniyle Zhao’dan ayrıldığını savundu.
Çin basınında yer alan haberlere göre, soyadı Zhao olarak açıklanan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Aldatıldığını da öğrenen Zhao, önce günlerce gözyaşı döktü ancak eski erkek arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine sinirlendi.
"ŞİMDİ SIRA SENDE"
Bunun üzerine harekete geçen Zhao, bir ton soğan sipariş etti ve erkek arkadaşının kapısına teslim etmesi için bir firmayla anlaştı. Firmadan, alıcıyla iletişim kurmamasını ve soğanları olduğu gibi kapıya bırakmasını istedi. Zhao, bir de "Üç gün boyunca ağladım, şimdi sıra sende" notunu iliştirdi.
"GÖZYAŞININ TADINI BİLSİN İSTEDİM"
Shandong eyaletinde yaşayan genç adam, kapısında bir kamyonet dolusu soğanı görünce şaşkına döndü. Adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Yerel basına konuşan Zhao, "Arkadaşlarımdan, benden ayrıldıktan sonra hiç de üzülmediğini duydum. Bense evde üç gün ağlayarak geçirdim, çok kalbim kırılmıştı. Bu nedenle evine göndermek için bir ton soğan sipariş ettim. Param var. Gözyaşının tadını bilsin istedim" dedi.
Genç adam ise, 'aşırı dramatik davranışları' nedeniyle Zhao'dan ayrıldığını savundu.
KOMŞULAR RAHATSIZ: ONU BİLMEM AMA BENİM AĞLADIM KESİN
Çiftin hesaplaşması ise en çok genç adamın komşularını etkiledi. Aynı apartmanda yaşayan bir komşusu, "Erkek arkadaşı ağladı mı bilmiyorum ama benim ağladım kesin. Tüm mahalle soğan kokuyor" dedi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
- O bilgisayarlar tehlikede
- Libya ordusundan yeni harekat!
- Beyaz Saray doğruladı! Her gün bir tane kullanıyor
- AB'den, Trump'ın DSÖ açıklamasına tepki
- İkinci sıraya yükseldi! Rusya'da bilanço artıyor!
- Kabus sürüyor! İşte dünyada son durum
- Pakistan'da iki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
- Çin ve Güney Kore'den korkutan açıklama
- ABD'de 230 binden fazla ölüm böyle engellendi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar