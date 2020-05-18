Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 320'ye, Kuveyt'te 118'e yükselirken, Katar ve Bahreyn'de vaka sayıları arttı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 bin 593 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece ülkedeki toplam can kaybının 320'ye, vaka sayısının da 57 bin 345'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 28 bin 748 olduğu aktarıldı.
KUVEYT
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 841 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Ülkedeki toplam can kaybının 118'e, vaka sayısının da 15 bin 691'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 339'a ulaştığı bilgisi verildi.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1365 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 33 bin 969'a çıktığı bildirilen açıklamada, 529 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla birlikte iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 899'a ulaştığı ifade edildi.
Katar Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 15 olduğunu duyurmuştu.
BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 200 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 156'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 19 artarak 2 bin 929'a yükseldiği bildirildi.
Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu duyurmuştu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı
- Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
- İş başvurusunda robotlu mülakat devri
- Devlet başkanı koronaya kafa tuttu! Sağlık sistemi çökmek üzere
- Suriye'de muhalifler ile rejimin arasında esir takası
- Hafter'e nefes yok! Libya'da yeni hedef açıklandı
- İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi
- Meksika'da son 24 saatte 132 kişi öldü
- ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı!
- Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste
- 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?