17 Mayıs 2020, Pazar
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Çin'den ABD'ye son dakika Huawei suçlaması

Pekin yönetimi, yabancı firmaların Çin teknoloji şirketi 'ye teknoloji transfer etmesine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'yi ''devlet gücünü suistimal'' etmekle suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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ÇİN'DEN ABD'YE HUAWEİ SUÇLAMASI
Çin Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, 'ye Amerikan teknolojisi içeren yarı iletken çip satacak yabancı şirketlerin ABD'den ruhsat almasını zorunlu kılan düzenlemenin serbest piyasa ilkelerine aykırı olduğunu savunuldu.

Düzenlemenin küresel endüstriyel arz zincirinin güvenliğini tehlikeye attığının belirtildiği açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal etmekte, ihracat kontrol tedbirlerini başka ülkelerin şirketlerini baskı altında tutmak ve faaliyetlerini sınırlandırmak için kullanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

ÇİN'DEN KARARLILIK MESAJI

Açıklamada "Çin'in kısıtlamalara karşı gereken tüm tedbirleri alacağı" belirtildi.

Dünya genelinde çip fabrikalarında kullanılan tasarım ve üretim araçlarının büyük bölümü ABD üretimi teknolojiler oluşturuyor. Yeni kural, mobil cihaz ve modem üreticisi Huawei'in herhangi bir uluslararası üreticiden çip tedarik etmesini zora sokacak.

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almış ve ABD şirketlerinin teknoloji ihraç etmesine kısıtlama getirmişti.

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