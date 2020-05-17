Çin'den ABD'ye son dakika Huawei suçlaması
Pekin yönetimi, yabancı firmaların Çin teknoloji şirketi Huawei'ye teknoloji transfer etmesine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'yi ''devlet gücünü suistimal'' etmekle suçladı.
Düzenlemenin küresel endüstriyel arz zincirinin güvenliğini tehlikeye attığının belirtildiği açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal etmekte, ihracat kontrol tedbirlerini başka ülkelerin şirketlerini baskı altında tutmak ve faaliyetlerini sınırlandırmak için kullanmaktadır." ifadeleri yer aldı.
ÇİN'DEN KARARLILIK MESAJI
Açıklamada "Çin'in kısıtlamalara karşı gereken tüm tedbirleri alacağı" belirtildi.
Dünya genelinde çip fabrikalarında kullanılan tasarım ve üretim araçlarının büyük bölümü ABD üretimi teknolojiler oluşturuyor. Yeni kural, mobil cihaz ve modem üreticisi Huawei'in herhangi bir uluslararası üreticiden çip tedarik etmesini zora sokacak.
ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almış ve ABD şirketlerinin teknoloji ihraç etmesine kısıtlama getirmişti.
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