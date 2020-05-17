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Almanya'da Fatih Camisi'ne çirkin saldırı! Kapısına domuz kafası asıldı

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu , Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg Eyalet Birliği Başkanı camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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ALMANYA'DA CAMİYE ÇİRKİN SALDIRI
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Fatih Camisinin kapısına dün akşam saat 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası asarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DİTİB Dernek Başkanı Latif Pekmezci, saldırganların üzerinde bir firmanın isminin yazılı olduğu panelvan bir minibüsle geldiklerinin tespit edildiğini ve olayı polise intikal ettirdiklerini söyledi.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Pekmezci, polisin olay yeri incelemesi yapıp konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu , Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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