Fransa'da Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren çocuk hayatını kaybetti
Fransa'nın Marsilya kentindeki La Timone Hastanesinin çocuk yoğun bakım ünitesinin Şefi Fabrice Michel, yaptığı açıklamada, kalp ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Fransa'da ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk öldü.Çocuğun kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını ifade eden Michel, çocukta Kovid-19 tespit edildiğini ancak virüs belirtisi göstermediğini belirtti.
Ülkede ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk hayatını kaybetti.
Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösterenlerde Kovid-19 tespit edilebiliyor.
FRANSA'DA 125 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanlığına göre bu hastalığa benzer belirtiler gösteren sendrom Fransa'da 125 çocukta görüldü. Bu sendroma İngiltere, İsviçre, ABD ve Belçika gibi bir dizi ülkede de rastlandı.
Çocukların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, Kawasaki hastalığının mevcut salgınla bir bağlantısı olmasından endişe ediliyor.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier, bu konu ile ilgili araştırma yaptıklarını söylemişti.
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