15 Mayıs 2020, Cuma
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El Bab'da bombalı terör saldırısı

'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı. Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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EL BAB'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI

'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde iki ayrı noktaya bırakılan paketler, eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamada 5 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab'da 10 Mayıs'ta işlek caddeye bırakılan paketin iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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