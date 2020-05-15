El Bab'da bombalı terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı. Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde iki ayrı noktaya bırakılan paketler, eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamada 5 sivil yaralandı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.
Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bab'da 10 Mayıs'ta işlek caddeye bırakılan paketin iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralanmıştı.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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