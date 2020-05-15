ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası
Tedavi olup ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisine dönen 5 askerin yeniden koronavirüse yakalandığı bildirildi. Donanma Sözcülerinden Binbaşı Myers Vasquez, "Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar izolasyona alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı." dedi.
Tedavi olup ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisine dönen 5 askerin yeniden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Konuyla ilgili donanmadan yapılan açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 askerin tedavi olup gemiye döndükten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığı kaydedildi.
TIBBİ DESTEK SAĞLANDI
CNN televizyonuna konuşan Donanma Sözcülerinden Binbaşı Myers Vasquez, "Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar izolasyona alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı." dedi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise enfekte askerlerin hızlı bir şekilde tespit edilip gemiden alınmasının önemli olduğunu belirti.
Hoffman, "Gemiyi tekrar göreve çıkarmak için gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.
Roosevelt uçak gemisi, Kovid-19 vakalarının artması üzerine martta Guam Adası'nda demirlemiş ve karantinaya alınmıştı.
En son 4 bin 900 askerin görevli olduğu gemide vaka sayısı 1000'i aşmış ve gemi tamamen tahliye edilmişti.
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