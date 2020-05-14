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Son dakika: DSÖ'den şoke eden koronavirüs haberi: 5 yıl sürebilir!

haberine göre; dünya salgınına ilişkin çare ararken, 'nden kritik açıklama geldi. Baş Bilim İnsanı koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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DSÖ'DEN ŞOKE EDEN KORONAVİRÜS HABERİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor. 'nden () konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ'nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.

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