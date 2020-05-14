Son dakika: ABD'de corona virüs kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 85 bini aştı! Times meydanında Trump'a öfke
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 kişi daha artarak 85 bin 268'e yükseldi. Öte yandan New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 kişi daha artarak 85 bin 268'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.
ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.
TIMES MEYDANI'NDA TRUMP'A ÖFKE
New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.
Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.
Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.
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