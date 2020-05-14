Faciadan dönüldü! Çin'in roketi New York'u teğet geçti
Çin’in uzaya fırlattığı roketin ABD'nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi. ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafisi mümkün olmazdı" dedi.
Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD'de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.
ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu'na indiğini doğruladı.
"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZDI"
ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafisi mümkün olmazdı" dedi.
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