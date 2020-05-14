14 Mayıs 2020, Perşembe
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Faciadan dönüldü! Çin'in roketi New York'u teğet geçti

’in uzaya fırlattığı roketin 'nin şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi. ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. gerçekleşseydi, bunun telafisi mümkün olmazdı" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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FACİADAN DÖNÜLDÜ! ÇİN'İN ROKETİ...

ile arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD'de şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.

ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu'na indiğini doğruladı.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZDI"

ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. gerçekleşseydi, bunun telafisi mümkün olmazdı" dedi.

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