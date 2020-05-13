Pentagon'un hazırladığı skandal raporda terör örgütü SDG itirafı
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusu hakkında skandal bir rapor hazırladı. Pentagon tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı SDG'yi bozguna uğratmasından dolayı DEAŞ ile iyi mücadele edilemediği belirtildi. Raporda SDG için 'Birleşik Görev Gücü' tanımı yapılmasıyla da başka bir skandala imza atılmış oldu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin raporunda, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmadığını ortaya koydu.
Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirmeleri içeren Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CETCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi.
Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği ancak askeri istihbaratın YPG/PKK'nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Arapların, YPG/PKK ve paravan sivil yapılarına pasif destek verdiği belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:
"DIA, Pentagon Başmüfettişliğine, SDG içindeki YPG'nin Arapların yoğun yaşadığı ve cephelerdeki Arap savaşçıların çoğunlukta olduğu bölgelerde bile Araplarla güç paylaşımına girme konusunda isteksiz davrandığını raporladı. DIA, SDG içindeki Arap milislerin etkisini sınırlama çabalarının, YPG'nin SDG içindeki küçük bir Arap otonomisini de yok etme girişimini gösterdiğini kaydetti."
YPG/PKK'nın kısmen de olsa Arap baskısına yanıt verdiği belirtilen raporda, terör örgütünün paravan yapılarda liderliği elinde tuttuğu ve karar verici konumda olduğu kaydedildi.
Raporda, Arapların vekil olarak toplantılara katıldığı ancak YPG/PKK'nın kararlarında çok az etkili olduğu belirtilirken, CENTCOM'un ise terör örgütünün Arapları yönetime katmaya çalıştığını iddia ettiği aktarıldı.
Etnik rekabet, yoksulluk ve güvenlik sorunlarının da Arap toplumunun terör örgütüne desteğini olumsuz etkilediği belirtilen raporda, YPG/PKK'nın zorla gençleri askere alma girişiminin de Araplar arasında ters teptiğine dikkat çekildi.
Raporda, YPG/PKK'nın ABD yardım programlarında çalışanlar dahil Arap sivil toplum aktivistlerini siyasi muhalefetten dolayı tutuklamasının kaygı verici olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL RAPOR
Terör örgütünün Türkiye ile yaşanan tansiyondan dolayı DEAŞ ile mücadeleye dikkatini vermediğine dikkat çekilen raporda, "Birleşik Görev Gücü aynı zamanda, SDG'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınırlamalardan birinin de Türkiye'nin operasyonunda uğradığı kayıpları karşılayamaması olduğunu belirtti." ifadesi yer aldı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 24 saatte 83 can kaybı
- Koronavirüsten öldü! Gömülürken hareket etti
- ABD ve Suudi Arabistan arasında ipler geriliyor!
- O hata binlerce kişinin ölümüne neden oldu
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- BM'den küresel ekonomi hakkında açıklama!
- 2020 turizm açısından kayıp yıl olacak
- TİKA Tacikistan'da 1000 aileye gıda yardımı yaptı
- ABD'de New Jersey eyaletinin gelirleri yüzde 60 oranında düştü!
- İran: ABD’nin olası askeri müdahalesine sert cevap verilecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA