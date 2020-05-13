13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İran: ABD’nin olası askeri müdahalesine sert cevap verilecek

’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Başkanı ’ın İran’a savaş açma yetkisini sınırlandıran karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi. Jalali, “Trump’ın İran’a askeri müdahalesine İran sert cevap verecek” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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İRAN: ABD’NİN OLASI ASKERİ MÜDAHALESİNE SERT CEVAP VERİLECEK

Başkanı , 7 Mayıs'ta 'a karşı savaş açma yetkilerinin kullanımını sınırlayan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen karar tasarısını veto etti.

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Rus medyasına Trump'ın bu kararını değerlendirdi. Jalali, "Trump'ın bu kararı veto etmesinin iki amacı olabilir. Birincisi, ABD'deki siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve yaklaşmakta olan seçimlerde zaferi garanti altına alma girişimi olabilir. İkincisi, ABD muhtemelen İran'la askeri bir çatışmaya hazırlanıyor. Umarız Trump'ın amacı ikincisi değildir çünkü İran askeri bir müdahaleye sert bir şekilde cevap verecektir" dedi.

TRUMP'TAN VETO YORUMU

Bahsi geçen karar tasarısını veto eden Trump, veto kararını neden verdiğini açıkladı. Trump, bu kararın yetkilerini kısıtladığını ve gerektiği durumda hızlı karar alamayacağı için ülkesini ve müttefiklerini koruyamayacağını ifade etti.

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