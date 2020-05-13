İran: ABD’nin olası askeri müdahalesine sert cevap verilecek
İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a savaş açma yetkisini sınırlandıran karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi. Jalali, “Trump’ın İran’a askeri müdahalesine İran sert cevap verecek” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs'ta İran'a karşı savaş açma yetkilerinin kullanımını sınırlayan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen karar tasarısını veto etti.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Rus medyasına Trump'ın bu kararını değerlendirdi. Jalali, "Trump'ın bu kararı veto etmesinin iki amacı olabilir. Birincisi, ABD'deki siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve yaklaşmakta olan seçimlerde zaferi garanti altına alma girişimi olabilir. İkincisi, ABD muhtemelen İran'la askeri bir çatışmaya hazırlanıyor. Umarız Trump'ın amacı ikincisi değildir çünkü İran askeri bir müdahaleye sert bir şekilde cevap verecektir" dedi.
TRUMP'TAN VETO YORUMU
Bahsi geçen karar tasarısını veto eden Trump, veto kararını neden verdiğini açıkladı. Trump, bu kararın yetkilerini kısıtladığını ve gerektiği durumda hızlı karar alamayacağı için ülkesini ve müttefiklerini koruyamayacağını ifade etti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yüzüne tükürülen tren istasyonu çalışanı corona virüsten öldü
- Tüm dünya şokta! Çin başa döndü
- CIA’den Çin'e yeni koronavirüs suçlaması
- Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler
- İspanya'da koronavirüs son durum?
- Türk vatandaşı olmak için sıraya girdi
- Çin'de ikinci dalga paniği!
- Gerçekler ortaya çıktı! Çin DSÖ'yü böyle tehdit etmiş
- Rusya'dan ABD'ye eleştiri: Şefaf değiller
- Bangladeş'te korkutan artış!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?