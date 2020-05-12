Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 176 kişi öldü
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 176 artarak 26 bin 920'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da yaklaşık 1000 artışla 138 bin 930'a ulaştı.
Buna göre, ülkede, dün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.
Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 26 bin 920'ye, PCR testlerine göre toplam vaka sayısı da son 24 saatte 426 artışla 228 bin 30'a çıktı.
İyileşenlerin sayısı da yaklaşık 1000 artışla 138 bin 930'a ulaştı.
YURT DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA ZORUNLULUĞU
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı kararına göre, 15 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) döneminde yurt dışından İspanya'ya gelenlerin Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada olmaları zorunlu hale getirildi.
İspanya, 14 günlük karantina zorunluluğunu şimdiye kadar istisnai durumlarda, İtalya gibi bazı ülkelerden gelenler için uyguluyordu.
Hükümet, karantinanın yurt dışından gelen herkes için uygulanması yönündeki değişikliği "Kovid-19'la mücadele kapsamında birçok ülkenin kademeli normalleşmeye geçmesinden dolayı ihtiyat prensibine dayanarak kontrol önlemlerinin güçlendirilmesi olarak" açıkladı.
İspanya'da mevcut durumda 24 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL'den dolayı tüm sınırlar uluslararası turizme kapalı tutulurken sadece ticari faaliyetler, diplomatlar ve sınır bölgelerinde ikamet edenler için giriş-çıkış izni veriliyor.
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