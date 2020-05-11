11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Japonya corona virüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi

Başbakanı , yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısında klinik testler için tarih verdi. Daha önce ABD’li Pfizer ve Alman Biontech ilaç firmaları insanlar üzerinde korona virüs aşısı testlerine başlandığını açıklamış, denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde yıl sonuna kadar geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı belirtilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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JAPONYA COVİD-19 AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan öldürücü korona virüs salgını nedeniyle 647 kişinin hayatını kaybettiği 'dan aşı çalışmalarıyla ilgili iyi haber geldi.

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