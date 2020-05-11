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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80.807 oldu

Son dakika... 'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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ABD'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 80.807

'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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