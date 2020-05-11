11 Mayıs 2020, Pazartesi
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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 179 ölüm

Son dakika haberi... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 30 bin 739'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 179 ÖLÜM

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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