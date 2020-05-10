Çinli uzman Kovid-19'un en tehlikeli özelliği dedi ve uyardı!
Çinli virolog Prof. Zhong Nanshan, Kovid-19'un en tehlikeli özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna dikkat çekerek bundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.
Huanqiu.com sitesinin aktardığına göre Zhong, SARS-CoV-2'nin mevsim gribi, akut solunum yolu viral enfeksiyonları ve hatta daha önce görülen MERS koronavirüsünden daha hızlı ve kolay bulaşabildiğine ve bu nedenle çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
'DÖRT BİLEŞENLİ MÜCADELE SİSTEMİ'
Çinli profesör, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.
Dr. Zhong'a göre erken korunma maske ve eldiven kullanma, elleri yıkama ve sosyal mesafeyi koruma gibi bireysel önlemlerden oluşuyor. Söz konusu önlemler, koronavirüsün genelde doğrudan temasla ve yüzeylerden bulaşabildiği için etkili kabul ediliyor.
'İNSANLARIN KONUYA SORUMLULUKLA YAKLAŞMASI ÖNEMLİ'
Erken tespit için Kovid-19'la benzerlik gösteren semptomları taşıyan kişilerin toplu yerlerde ateş ölçümü gibi yöntemlerle hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çeken uzman, insanların da bu konuya sorumlulukla yaklaşmasının da önemli olduğunu, şüpheli semptomlar hisseden kişilerin beklemeksizin doktora başvurması gerektiğini vurguladı.
Çinli profesör hastalığın en tipik belirtilerini halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve atipik yorgunluk olarak sıraladı.
'KLİNİK KOŞULLARDA ÖZEL İNCELEME'
Erken teşhisin önemine dikkat çeken Zhong, hastanelerde Kovid-19 hastalarının diğer sıradan hastalarla karışmaması için klinik koşullarda özel inceleme gerektiğinin, evde kaliteli bir incelemenin mümkün olmadığının altını çizdi.
Çinli virolog, erken izolasyonun da hastaların sağlıklı kişilerle temaslarının hızlı bir şekilde asgariye düşürülmesi için gerekli olduğunu vurguladı.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI 280 BİNİ GEÇTİ
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.
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