Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201'e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya Kovid-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.
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