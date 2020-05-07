07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump ile Putin telefonda görüştü

Son dakika: Trump ile Putin telefonda görüştü

Son dakika haberi... 'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Putin'in görüşmelerinde, 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Trump'ın, 'lilerin sağlığı için çalıştığını ve da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA