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Son dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! Bir personelin testi...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamada, "Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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FENERBAHÇE'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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