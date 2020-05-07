İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 274 ölüm
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi. İtalya'da iyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 1904'lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.
2 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI
Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 274 artarak toplamda 29 bin 958'e yükseldiği belirtildi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1333 olan sayının bugün 1311'e gerilediği kaydedildi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 381 bin 288 test yapıldığı bildirildi.
Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na video-konferans yöntemiyle bağlanarak, salgına ilişkin bilgileri aktarırken, mevcut durumun dikkatle gözlendiğini, virüsün yeniden yayılması durumunda önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.
HÜKÜMET İLE KATOLİK KİLİSESİ AYİNLER İÇİN ANLAŞTI
Ülkede kademeli normale dönüş kapsamında, 4 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımlanan 2. aşamanın ilk kademelerinde izin verilmeyen toplu etkinlikler arasında yer alan kilisedeki ayinler için çıkış yolu bulundu.
Başbakan Giuseppe Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti ile beraber, kilisede ayinlerin güvenlik ve sosyal mesafe şartlarına uygun, yoğunluk olmadan yapılmasını düzenleyen bir protokol imzaladı. Buna göre, 18 Mayıs'tan itibaren kilisede ayinler yapılabilecek.
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