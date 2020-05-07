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İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Kuzey Cumhuriyeti'nin () Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bugüne kadar 'ün yaşamını yitirdiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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İNGİLTERE'DE 91 KIBRISLI TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Tuncalı, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 'de yaşayan hakkında bilgi verdi.

Bugüne dek İngiltere'de 'ün koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildiren Tuncalı, "Bu zorlu süreçte 26 yaşından 94 yaşına kadar, genç yaşlı, baba oğul, iki kardeş, aynı aileden 3 kişi ve Erenköy Mücahitlerimiz gibi toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncalı, İngiltere hükümetinin salgınla mücadelede ilk başlarda yavaş ve tedbirsiz davrandığını hatırlatarak, herkes gibi toplumunun da bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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