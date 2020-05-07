CHP’li Yeşim Ağırman devleti suçladı
DHPK-C terör örgütü sanığı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başladığı ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bıraktı. Gökçek, tedavi için kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman “Acımız büyük!” mesajı paylaştı. Mesajında “Bu bir cinayettir. Üstelik faili belli bir cinayet” diyerek devleti suçladı, adeta teröre destek verdi. DHKP-C’nin talimatı üzerine ölüm orucuna başlayan Gökçek’in ölümünün müsebbibinin DHKP-C olduğunu gizledi.
DHPK-C terör örgütü uzantısı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başladığı ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bıraktı. 5 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Gökçek iki gün sonra yani bugün hayatını kaybetti.
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; CHP, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in yaşamını kaybetmesi ardından yine terör örgütü DHKP-C'ye sahip çıktı, destek mesajı attı.
"BU BİR CİNAYETTİR. ÜSTELİK FAİLİ BELLİ BİR CİNAYET" DEDİ
CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman sosyal medya hesabında DHKP-C'li İbrahim Gökçek için bir paylaşım yaptı. Ağırman, bu paylaşımda terör örgütü DHKP-C sanığı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna başladığını yazmadan şöyle destek oldu: "Tek isteği türkülerimizi özgürce söyleyebilmekti. Bu bir cinayettir. Üstelik faili belli bir cinayet. Malesef, İbrahim Gökçek öldü. İbrahim'le birlikte insanlık da öldü."
CHP'Lİ YEŞİM AĞIRMAN: "ACIMIZ BÜYÜK" DEDİ
Ağırman, İbrahim Gökçek'in sadece türküler söylemeyi talep ettiğini iddia ederek "Acımız büyük!" dedi.
Ağırman "Faili belli bir cinayet" diyerek adeta teröre destek verdi ve hedef şaşırttı. Bilindiği üzere ölüm orucu talimatını veren DHKP-C terör örgütüydü.
İŞTE O TALEPLERİ
Bilindiği üzere terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna bağlayanların ölüm orucunu bırakma talepleri arasında DHKP-C'yi öven marşları okuyan grup üyelerinin konser yasağının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın terör listesinde arananlar arasında bulunan grup üyelerinin listeden çıkarılması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması, İdil Kültür Merkezi olarak adlandırılan eleman yetiştirilen merkezin kolluk güçleri tarafından basılmaması ve haklarında açılan tüm davaların düşürülmesi talebi bulunuyor.
DAMLA KAYA / SABAH
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