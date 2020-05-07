07 Mayıs 2020, Perşembe
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ABD'den koronavirüsün çıkışıyla ilgili kafa karıştıran açıklama!

Son dakika haberleri... ABD Mike Pompeo, yönetiminin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bulguları ilk etapta sakladığına dair söylemini yinelerken virüsün çıkışıyla ilgili Trump hükümetindeki yetkililerin çelişkili açıklamalarının hepsinin doğru olabileceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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ABD'DEN KORONAVİRÜSÜN ÇIKIŞIYLA İLGİLİ KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA!

Gazetecilerin Kovid-19 salgınına yönelik sorularını yanıtlayan Pompeo, söz konusu virüsün ölümcüllük derecesini bilmesine rağmen diğer ülkeleri uyarmayan 'in, hayatını kaybeden yüz binlerce insanın sorumlusu olduğunu savundu.

Pompeo, "Çin, dünyayı küresel ekonomik bir çöküntüye girmekten kurtarabilirdi. Bunu yapabilme seçenekleri vardı ancak Wuhan'daki salgını saklamayı tercih ettiler. Hala insanları güvende tutabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri paylaşmayı reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Başkan hükümetindeki yetkililerin, virüsün nereden ve nasıl çıktığına dair çelişkili ifadeler kullanmasına ilişkin sorulara tepki gösteren Pompeo, ardından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

Yapılan çelişkili açıklamaların hepsinin doğru olabileceğini ileri süren Pompeo, "Tam olarak net değil ve virüsün laboratuvardan çıktığına dair birçok delil mevcut. Her iki açıklama da doğru olabilir. Ben ve yönetimdeki yetkililer her ikisini de söyledik. Hepsi doğru." dedi.

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