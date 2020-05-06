Son dakika: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roketli saldırı

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket atıldı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.