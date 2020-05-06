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Son dakika: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roketli saldırı

'ın başkentindeki yakınlarına üç atıldı. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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BAĞDAT HAVALİMANI YAKINLARINA ROKETLİ SALDIRI

'ın başkentindeki yakınlarına üç atıldı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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