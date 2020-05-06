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Katil Esad'a şok! Kuzeni Rami Makhlouf meydan okudu

'de katil Esad rejimine uzun süredir destek vermekte olan Beşşar Esad'ın kuzeni , çalışanlarının insanlık dışı bir biçimde gözaltına alındığını ifade ederek, rejime meydan okudu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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KATİL ESAD'A ŞOK! KUZENİ RAMİ MAKHLOUF MEYDAN OKUDU

Devlet Başkanı 'ın kuzeni 'a, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi

Ülke ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol eden Makhlouf'a, 300 milyon dolar vergi cezası verildi.

ESAD'A MEYDAN OKUDU

Kendisine verilen sürenin dolmasına 2 gün kala çalışanları gözaltına alınan Makhlouf, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle Esad'a meydan okudu.

Makhlouf, milyonlarca dolar vergi ödemesine yönelik baskı ile karşı karşıya olduklarını dile getirerek, çalışanlarının "insanlık dışı bir şekilde" gözaltına alındığını söyledi.

"SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAMI İSTİYORLAR"

Makhlouf, "Şirketlerimden uzaklaştırmamı, söylediklerini yapmamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış bir halde cevap veremiyorum. Şirketlerdeki üst düzey yöneticileri tutuklayarak baskılara başladılar. Baskı kabul edilemez bir şekilde başladı ve güvenlik güçleri insanlık dışı bir şekilde çalışanlarımızı tutukladı." ifadelerini kullandı.

Esad'a seslenen Makhlouf, "Güvenlik güçleri insanların özgürlüklerine saldırmaya başladı. Bu insanlar, sizin sadık destekçileriniz. Durum tehlikeli ve bu durum devam ederse ülkenin durumu çok zor olacak. Bugün şirketlerimden ayrılmam ve gözlerim bağlıyken talimat vermem istendi." dedi.

Rami Makhlouf, telekomünikasyon imparatorluğu Syriatel'in sahibi.

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