Somali'de yardım malzemeleri taşıyan uçak düştü
Somali'de koronavirüsle mücadele için yardım malzemeleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Somali Ulaşım Bakanı Mohammed Salad, arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Somali'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım malzemeleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali Ulaşım Bakanı Mohammed Salad, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'dan Bardale bölgesine giden yardım malzemeleri taşıyan uçağın düştüğünü duyurdu.
Uçakta 6 kişinin bulunduğunu bilgisini paylaşan Salad, arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Salad, olay bölgesine ekipler gönderildiğini ve soruşturma başlatılacağını ifade etti.
Öte yandan, ulusal basında yer alan haberlerde, uçağın terör örgütü Eş-Şebab tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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