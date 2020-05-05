Somali'de yardım malzemeleri taşıyan uçak düştü

Somali'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım malzemeleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali Ulaşım Bakanı Mohammed Salad, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'dan Bardale bölgesine giden yardım malzemeleri taşıyan uçağın düştüğünü duyurdu.

Uçakta 6 kişinin bulunduğunu bilgisini paylaşan Salad, arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Salad, olay bölgesine ekipler gönderildiğini ve soruşturma başlatılacağını ifade etti.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberlerde, uçağın terör örgütü Eş-Şebab tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.