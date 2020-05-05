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İngiltere’de korkunç rakam! 6 bin kişi evinde öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülkeler arasındaki ’de sadece bakım evlerinde 5 bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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İNGİLTERE’DE KORKUNÇ RAKAM! 6 BİN KİŞİ EVİNDE ÖLDÜ

'de son verilere göre 28 bin 734 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 190 bin 584 kişide de virüs tespit edildi. İngiliz medyası, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 5 bin 890'ının bakım evlerinde bulunan yaşlılar olduğunu duyurdu.

'NORMAL ÖLÜM ORANININ DÖRT KATI'
Ulusal İstatistik Ofisi'nin Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Bölümü Başkanı Nick Stripe, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Yılın bu zamanında görmeyi beklediğimizden neredeyse dört kat daha fazla ölüm kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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